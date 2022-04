Marcin Dziadczyk, gliwicki policjant, zdobył tytuł Absolutnego Mistrza Polski w Kulturystyce

Po tym zwycięstwie przed policjantem z Gliwic otwiera się droga do sukcesów na poziomie światowym. Ostatnie z zawodów były bowiem jednocześnie kwalifikacjami regionalnymi, uprawniającymi do startu i rywalizacji o kartę IFBB PRO podczas zawodów PRO Qualifier, które odbędą się 28 i 29 maja. Wspomniana karta daje status zawodowca oraz uprawnia do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z całego świata.

Przypomnijmy, że sierż. sztab. Marcin Dziadczyk służący na co dzień w I Komisariacie Policji w Gliwicach kulturystykę trenuje już od kilku lat. Pierwsze sukcesy w tym sporcie zaczął osiągać dokładnie pięć lata temu. Triumfował m.in. w Pucharze Polski w kategorii Muscular Men's Physique.