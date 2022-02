Marcin Giba z Rybnika otrzymał prestiżową nagrodę Poland National Award w konkursie Sony World Photography Awards 2022

Wyjątkowe projekty

Sony World Photography Awards

To organizowany przez World Photography Organisation konkurs, znany na całym świecie. Jest to jedno z największych światowych wydarzeń w branży fotograficznej. W tym roku odbyła się już jego 15 edycja. Wydarzenie organizowane jest zarówno dla początkujących, jak i uznanych fotografów, którzy mają okazję, by zaprezentować swoje prace w skali światowej. Coroczna wystawa organizowana jest w londyńskim Somerset House, gdzie można oglądać prace zwycięzców i finalistów konkursu.