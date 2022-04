Marcin Hakiel o rozstaniu z Katarzyną Cichopek: “Wolność, która ma imię…”

Tancerz przyznał, że rozstanie było dla niego tak trudne, iż musiał wybrać się na terapię. Zresztą forma psychicznego przepracowania problemów, nie jest mu obca. Od lat bowiem „kołczuje” i wierzy, że jest to pomocne. Podobnie zresztą, jak ćwiczenia fizyczne, które w tym trudnym okresie zintensyfikował . W jego małżeństwie, chociaż jak wydawało się - udanym, co wielokrotnie podkreślali oboje, a zwłaszcza Katarzyna, pokazując sielskie, rodzinne obrazki w social mediach, miało kilka trudnych momentów. Marcin podkreślił, że do tej pory starali się je przepracować i chociaż liczył, że może i teraz pomogłaby wspólna terapia, to jednak do niej nie doszło…

Dodał też, iż kolega sugerował mu załatwienie sprawy „po męsku”, ale on nie skorzystał z tej rady.

Po ogłoszeniu informacji o rozstaniu, Katarzyna Cichopek na swoich kontach dzieliła się kadrami z pracy i egzotycznych wakacji. Marcin, który wcześniej był nieco mniej aktywny w social mediach, tym razem jednak też poczuł potrzebę dzielenia się swoim życiem. Były to jednak w większości kadry refleksyjne, melancholijne, przepełnione tęsknotą – pokazywał nawet zdjęcia ze swojego śluby z Katarzyną Cichopek, a czas ostatnio spędzał m.in. w Zakopanem, gdzie we wrześniu 2008 roku wzięli ślub.