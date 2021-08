Marcin Krupa, prezydent Katowic: Chcemy przyjąć uchodźców z Afganistanu, ale potrzeba współpracy z rządem. Sytuacja w Usnarzu niehumanitarna

„Jesteśmy gotowi współpracować z polskim rządem w kwestii przyjęcia uchodźców z Afganistanu” – mówią i piszą prezydenci miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. W tym pan. Co to właściwie oznacza?

Oznacza, że potrzebne są określone regulacje dla uchodźców z Afganistanu, którzy dziś czekają na wpuszczenie do Polski. Oczekujemy współdziałania z rządem, określenia ścieżki prawnej i podziału ról – kto i za jakie pieniądze będzie wykonywał kolejne kroki związane z umożliwieniem pobytu tych ludzi w naszym kraju. Częściowo ćwiczyliśmy to już z migrantami ze Wschodu, przybywającymi do Polski w ramach rządowego programu Rodak. W przypadku uchodźców z Afganistanu problemów jest więcej, choćby dlatego, że pochodzą oni z innego obszaru kulturowego.