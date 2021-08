Marcin Najman porównał sytuację Afganistanu do Polski. Mówił też o słabości prezydenta Bidena

"El Testosteron", bo tak nazywany jest Marcin Najman, wypowiedział się ostatnio na temat trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Częstochowianin nie po raz pierwszy stanął w roli eksperta, wcześniej wypowiadał się m.in. dla TVP.

Swoje zdanie na temat wycofania wojsk Armii Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i opanowania kraju przez Talibów wyraził w nagraniu na kanale YouTube.

- Dziwnym trafem zawsze dzieje się tak samo, że to, co w USA zbudują republikanie, przychodzą demokraci i niszczą w kilka miesięcy. Za każdym razem jest tak samo. Przypomnijcie sobie porozumienie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej, kiedy to Geroge W. Bush, Lech Kaczyński i Donald Tusk podpisali porozumienie, przyszedł Obama, zablokował, zniszczył. Do kosza - stwierdził Najman.

Eksbokser odnalazł też analogię sytuacji w Afganistanie do sytuacji Polski pod koniec II wojny światowej.