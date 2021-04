Marcin Najman z karabinem maszynowym: "Nie na mojej zmianie". Chodzi o pobicie strażnika na Jasnej Górze

Tarnowskie Góry. Uczniowie z I LO udostępnili nowe wideo o... życiu szkolnym. Czy ich filmik znów okaże się sukcesem?

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach nagrali nowe wideo, w którym przybliżają temat życia szkolnego. Jakie są oczekiwania, a jak wygląda to wszystko w rzeczywistości? - to główny motyw filmiku, który kilka dni temu został udostępniony w sieci. Czy okaże się on tak dużym hitem, jak ubiegłoroczny, w którym licealiści - za pośrednictwem znanych utworów - komentowali sytuacje w szkole?