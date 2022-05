Marek Papszun: Puchar Polski to zupełnie inna historia niż liga [ROZMOWA]

W finale Fortuna Pucharu Polski pokonaliście Lecha Poznań. Z tym samym zespołem walczycie o mistrzostwo Polski. Ten mecz zapewnia wam przewagę psychoiogiczną?

To zupełnie inny rozdział, zupełnie inna historia, inne rozgrywki. Nie ma żadnej przewagi psychologicznej. Dziś wygraliśmy, jest chwila na świętowanie, od jutra znów będziemy pracować. Do tego drugiego trofeum jeszcze daleka droga, nie może być rozprężenia. Poza tym nie lekceważyłbym też Pogoni, która ma tylko trzy punkty straty. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że wszystko zależy od nas, nie musimy oglądać się na innych.

Ale można odnieść wrażenie, że w każdej ostatniej bezpośredniej konfrontacji jesteście lepsi od Lecha coraz wyraźniej.

Statystycznie w tym meczu na pewno zasłużyliśmy na wygraną. Magikiem nie jestem, to nie ta branża. Spotkania z Lechem są zawsze trudne, bo ma mocną kadrę. My chcemy się im przeciwstawiać organizacją i dyscypliną i to nam się udaje, ale oczywiście też mamy dobrych graczy i dobrą jakość.