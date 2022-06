Marek Szczerbowski, prezes GKS Katowice: Zapraszam panów z taczką na rozmowę w klubie [WYWIAD]

Hokeiści GKS Katowice zdobyli mistrzostwo Polski, siatkarze po raz pierwszy zagrali w play-off, piłkarze utrzymali się w I lidze, a piłkarki zajęły czwarte miejsce, najlepsze w historii. Mimo tych osiągnięć atmosfera wokół klubu, zwłaszcza ze strony kibiców, jest średnia. Skąd ten rozdźwięk?

Ja nie mam takiego wrażenia. Jest potężna rzesza kibiców oraz potencjalnych kibiców, czyli sympatyzujących z GieKSą, ale nie chodzących na mecze, która docenia to, co udało się osiągnąć. Mam jednak świadomość, że po drugiej stronie jest jakaś grupa mająca inne zdanie. Patrząc na historię klubu to jednak pewna tradycja. Zawsze byli tacy, którzy kontestowali zawodników, nazywających ich wkładami do koszulek, oraz często zmienianych trenerów. Widocznie taki już mają charakter. Teraz ta energia została skierowana w trochę inną stronę.

Ta „inna strona” to najwyraźniej Marek Szczerbowski. Słychać to było właściwie na każdym wiosennym meczu.

To wynika z tego, że jestem reprezentantem klubu. Tyle, że ocena działania spółki akcyjnej należy do organu nadzorczego, czyli właściciela. Tam weryfikują wszystkie działania na podstawie dokumentów. Z tego co wiem nasz nadzorca, czyli miasto, nie wnosi zastrzeżeń do mojej działalności.