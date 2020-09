Marek Utrata jest nowym dyrektorem MOSiR Żory

Katowice. Umowa na budowę ośrodka przy Asnyka. Rozwój czeka!

W Katowicach-Piotrowicach przy ul. Asnyka, w miejscu starego boiska „Kolejarza”, powstanie nowoczesny kompleks, na którego będzie składać się: stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, boisko do baseballu, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plaż...