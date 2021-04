Marek Wesoły: Za 2,5 roku wystartuję w wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej. Myślę o starcie bez szyldu partyjnego. Gość DZ i Radia Piekary

Umowa społeczna dziś parafowana, nie mylić z podpisaniem, ale to też wkrótce. Jeśli to przełomowe porozumienie, to dla kogo? Dla związków, dla górników, dla Śląska, czy może dla rządu?

Myślę, że przede wszystkim dla tego gremium, które siedziało nad tym dokumentem i miesiącami negocjowało. Moja krytyczna uwaga do kolegów z rządu: zgodziliśmy się jako posłowie, że nie będziemy w tym uczestniczyć. Ale skoro ten dokument już jest, to miło by było, gdyby ci sami śląscy posłowie dostali ten dokument do przeczytania.

Proponuję panu eksperyment myślowy. Jest pan premierem polskiego rządu. Premier Marek Wesoły. Podpisuje pan się pod taka umową regulującą de facto likwidację górnictwa?

Premier wydelegował swojego ministra, więc rozumiem, że nie będzie miał problemów, by pod taką umową się podpisać. A gdybym to był ja? Byłaby to dla mnie tak ważna sprawa, bo jestem ze Śląska, że osobiście uczestniczyłbym w tym procesie.