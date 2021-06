Mariacka w Katowicach pełna kibiców. Restauracje podczas meczu pękały w szwach

Restauracje na Mariackiej pełne kibiców

Pomimo poniedziałku, początku tygodnia, Mariacka wygląda dziś podobnie, jak w weekend. Restauracje i bary są pełne ludzi. Przede wszystkim dominują barwy biało-czerwone. Z domowych, ale i plenerowych stref kibica, wszyscy pognali dziś na Mariacką. Choć może nie ma co świętować (bo Polacy przegrali...) to dobra okazja by się spotkać i może omówić taktykę na następny mecz.