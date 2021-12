Marihuana lecznicza przed sądem w Katowicach. Kamil Plesiur oskarżony. Po czyjej stronie będzie prawo – chorych czy prokuratora? Teresa Semik

Kamil Piesiur przyznaje, że zaryzykował, bo schorzenia kręgosłupa dawały mu się mocno we znaki, a inne terapie nie łagodziły bólu. Zdobył marihuanę na „czarnym rynku” i sam się przekonał o jej skuteczności. Teresa Semik

Marihuana lecznicza nielegalnie, co do tego nie ma wątpliwości. Oskarżeni podnoszą, że chcą korzystać ze swojego prawa do leczenia, gdy inne metody zawodzą. Prokurator widzi w ich działaniu tylko bezprawne uprawy konopi.