Marihuana przed katowickim sądem. Lecznicze zioło wyrosło nielegalnie, więc wkroczył prokurator. Bezprecedensowy proces

Kamil Piesiur (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska) posadził cztery krzaki konopi, by otrzymać z nich susz marihuany. Zamierzał łagodzić nim ból wywoływany zespołem zesztywnienia stawów kręgosłupa. Gdy inne metody leczenia okazały się nieskuteczne, zdobył marihuanę na „czarnym rynku” i sam się przekonał, co do jej skuteczności.

Polskie prawo umożliwia stosowanie marihuany leczniczej od 2017 roku. Można ją kupić w aptece od stycznia 2019, bo wtedy pierwsze dostawy suszu konopi trafiły do nas z Kanady. Wciąż jednak jej wykorzystywanie w terapii budzi skrajne emocje.