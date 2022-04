Mariia Mykhailenko jest Ukrainką i będzie zdawać polską maturę w chorzowskim liceum

Mariia Mykhailenko jest ścisłowcem. W Dnipro chodziła do liceum, w którym był nacisk na przedmioty techniczne, głównie matematykę i fizykę.

Tydzień po rozpoczęciu wojny, Mariia z mamą wsiadły do pociągu ewakuacyjnego.

- Z Dnipro do Lwowa jechałyśmy 14 godzin, potem dotarłyśmy do przejścia granicznego Krakowiec - Korczowa. Po stronie ukraińskiej stałyśmy 11 godzin, a po polskiej trzy. Po prawie dwóch dniach podróży dotarłyśmy do Chorzowa, bo tutaj od wielu lat mieszka mój brat - mówi maturzystka. - Pierwsze co zrobiłam, to sprawdziłam rankingi szkół średnich. „Słowak” był na pierwszym miejscu w Chorzowie, brat popytał znajomych o tę szkołę, okazało się, że jest fajna. Ja napisałam mejla do dyrektora, że bardzo chciałabym się tu uczyć, pozałatwiałam formalności i jestem. Bardzo mi się w tej szkole podoba.