Mariusz Czerkawski świętował w Tychach swoją pięćdziesiątkę ROZMOWA, ZDJĘCIA

Mariusz Czerkawski świętował w Tychach swoją pięćdziesiątkę

Z okazji swoich 50. urodzin nie tylko przyjechał pan do Tychów, ale też spotkał się w Tyskiej Galerii Sportu ze swoimi wiernymi fanami i przyjaciółmi wspominając dawne dobre czasy.

To naprawdę było wyjątkowe spotkanie. Miało trwać godzinę lekcyjną, czyli 45 minut, a przeciągnęło się do prawie dwóch godzin. Miałem wielu wspaniałych przyjaciół i gości, z którymi świetnie mi się rozmawiało, a oglądając swój filmowy wywiad nagrany w 1991 roku na dwa dni przed wyjazdem z Tychów do Szwecji człowiekowi się rozwiązywał język i wracały wspomnienia, a czas zleciał nam bardzo szybko. Widać było w tym materiale, że zupełnie nie byłem oswojony z kamerą, a może też nieco nieśmiały. Na pewno też niepewny swojej przyszłości, bo przecież miałem 19 lat i wyjeżdżałem do zupełnie obcego kraju i to w czasach, gdy nie było takiego kontaktu jak dziś, maili i Internetu, ale pisanie listów i umawianie się na telefon z rodzicami raz w tygodniu w sobotę o godzinie 14.