Marsz Równości w Częstochowie z tęczową Matką Boską. Kordony policji pod Jasną Górą oddzieliły protestujących

AKTUALIZACJA 22:15

Częstochowska policja podsumowała trzeci Marsz Równości w Częstochowie. Doszło do kilku drobnych incydentów, ale było bezpiecznie, do czego z pewnością przyczyniła się dobra praca policji.

Podczas zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 117 osób, z czego zdecydowana większość to były osoby antagonistycznie nastawione do manifestujących. 4 z nich zostało ukaranych mandatami karnymi za zakłócanie porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego, 13 osób zostało pouczonych, a w stosunku do 6 pozostałych zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie.