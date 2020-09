Marsz Równości w Katowicach. W 2020 r. poszli, by pokazać, że każdy może kochać. Uczestnicy propagowali równość, miłość i wolność

Szkoła w pandemii. „Mam wrażenie, że posyłam dziecko na pole minowe”

Na Pomorzu ponad 1,3 tys. dzieci nie chodzi do szkół – tymczasowo uczą się one zdalnie, są w kwarantannie lub izolacji. Rodzice są podzielni w sprawie otwarcia placówek oświatowych. Niektórzy mówią, że to błąd, inni - że nie da się na dłuższą metę kształcić dzieci w domach. "Oba...