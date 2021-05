Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki: Nowy ład to na razie są opowieści. W Sosnowcu trwały obrady samorządów nad Krajowym Planem Odbudowy

Samorządowcy przyjechali do Sosnowca, by obradować nad Krajowym Planem Odbudowy. Niedługo nad ważnym dokumentem pochyli się Senat. Jego marszałek, prof. Tomasz Grodzki, przyjechał do Zagłębia i na Śląsk, by wysłuchać ważnych głosów samorządowców. Marszałek Senatu odniósł się do kilku kwestii KPO oraz Polskiego ładu.

Marszałek Grodzki rozmawiał w Sosnowcu z samorządowcami o Krajowym Planie Odbudowy Samorządowcy i przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spotkali się 19 maja w Sosnowieckim Parku Technologicznym, by rozmawiać na temat Krajowego Planu Odbudowy. Do Sosnowca przyjechał profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP, by wysłuchać samorządowców. Odniósł się do informacji, że Senat zwleka z zatwierdzeniem dokumentów. - Chciałbym bardzo twardą zdementować propagandowe opowieści, jakoby Senat opóźniał ratyfikacji układu ratyfikacyjnego z Unią Europejską. Przypomnę, że rząd cztery razy odkładał wniesienie tej ratyfikacji do Sejmu, ponieważ nie mógł zbudować większości. W końcu zbudował i przegłosował. Senat ma 30 dni na zajęcie się tą ratyfikacją. Ona będzie przegłosowana. Jestem o tym głęboko przekonany, ale po 23 dniach, czyli przed terminem, ale działając na gruncie legalizmu, na gruncie prawa, a w tym wypadku jest to dość skomplikowane. W Senacie spróbujemy przygotować takie bezpieczniki, aby z tych ogromnych pieniędzy skorzystała każda Polka, każdy Polak, każda gmina, każdy powiat, każde województwo, żeby to były pieniądze dla nas wszystkich, a nie tylko dla tak zwanych swoich - mówił prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.

Marszałek poruszył kwestię Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, podczas którego wiele gmin zarządzanych przez opozycję do władzy nie otrzymało pieniędzy. Polska na Krajowy Plan Odbudowy ma otrzymać 58 miliardów euro w formie grantów oraz pożyczek. Można to przeliczyć na około 250 miliardów złotych. Pieniądze te mają pomóc Polce odbudować się po COVID-19 i pomóc tym branżom, które najbardziej na nim ucierpiały. Marszałek Senatu został zapytany o Nowy ład - program, który ogłosili przedstawiciele prawicy kilka dni temu. Grodzki odpowiedział, że Senat już się tym zajmuje, ale on traktuje to jako opowieść, porównał ją nawet do fantasy.

- Nowy ład to na razie są opowieści. Do przekucia tego w akty ustawodawcze jest jeszcze daleka droga. Jest tu ogromna ilość zagrożeń. W Senacie podjęliśmy już prace nad tym, aby to rzeczowo przeanalizować, a nie ulegać emocjom. Już jutro (20 maja - przyp. red.) mamy spotkanie gospodarcze, między innymi poświęcone temu zagadnieniu - podkreślał marszałek Senatu przypominając różne obietnice związane z budową mieszkań czy mostów. - W Senacie podchodzimy do czegoś, co wyniosłem z medycyny. Opierajmy się na faktach, a nie na mitach teoriach spiskowych czy czy niesprawdzonych danych. Przeanalizujemy ten dokument, dokładnie będziemy nad nim dyskutować zapewne wielokrotnie, ale powtarzam, to na razie jest tylko opowieść - dodał.

Ważna w Polsce będzie odbudowa służby zdrowia Jednym z tematów, któremu poświecił uwagę marszałek była służba zdrowia. Liczy, że uda się zmienić system, który obecnie obowiązuje w naszym kraju. - Dyskusja na ten temat jeszcze trwa. Mam nadzieję, że wreszcie będziemy mogli poważnie podejść do transformacji polskiego systemu ochrony zdrowia, który przed covidem był w kiepskiej kondycji, a pandemia obnażyła wszystkie braki, które musimy wspólnie naprawić - powiedział prof. Tomasz Grodzki. Jak przekazał marszałek Senatu według danych statystycznych w 2020 roku w Polsce zmarło na różne choroby najwięcej Polek i Polaków od czasów II wojny światowej. - To jest tragedia narodowa. Zapłaciliśmy ogromną cenę za walkę z pandemią. Musimy zrobić wszystko, i tak przygotować system ochrony zdrowia, żeby kiedy przyjdą następne pandemie, a niestety tak się pewnie stanie, żeby ponownie do tego nie dopuścić.

Metropolia ważnym głosem, któremu przysłuchuje się Senat Z ust marszałka nie brakło pochwalnych słów i podziwu dla Metropolii GZM i naszego regionu.

- Przyjechałem pełen podziwu dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo pamiętam, jak w Senacie, gdy byłem zwykłym senatorem, kwestie tych ustaw metropolitalnych wcale łatwo nie przechodziły i ta dotycząca GZM jest w zasadzie pierwszą, która nabrała zdolności operacyjne. Ten związek działa, ma osiągnięcia. Wzbudza podziw. Powierzchnia tego związku to 2,5 tys. km², to mniej niż 1 proc. powierzchni Polski, a generuje 8 proc. PKB. To niebywałe osiągnięcie, które stawia ten region jako jeden z najbardziej uprzemysłowionych w kraju i Europie. Sądzę, że to te wysiłki, które podejmuje związek, aby ujednolicić komunikację, dbać o zieloną transformację, aby czynić życie mieszkańcom łatwiejszym i przyjemniejszym w tym industrializowanym obszarze wzbudza mój szacunek. Z przyjemnością przyjechałem na debatę - powiedział prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. - Chciałbym, żebyście państwo to wiedzieli, że Śląsk, Zagłębie - cały ten region, ta metropolia zawsze są traktowane z należytą powagą, a co więcej macie znakomitych senatorów. W zasadzie większości senatorki. Jak wiadomo moc kobiet jest taka, że możecie być pewni, że macie tam absolutnie fantastyczną reprezentację - dodał. Zobacz zdjęcia

Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreślał, że związek walczy o silny samorząd, przypatruje się rzeczą, które powinny się zmienić. Twierdził m.in., że samorząd nie chce być klientem, a partnerem i chce aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym.