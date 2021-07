Marta Domachowska wraca na kort! Zagra w Bytomiu w mistrzostwach Polski. Wszystko przez Agnieszkę Radwańską

Zaczęło się od grania z Agnieszką Radwańską

- To wszystko przez Agnieszkę Radwańską – śmieje się Domachowska. - To ona w styczniu mnie namówiła, żebym wzięła znowu rakietę do ręki i zaczęłyśmy razem grać w tenisa, na początek raz w tygodniu. Potem mnie zaczęła namawiać na występ w Narodowych Mistrzostwach Polski, chociaż jak jej się to wreszcie udało, gdzieś koło kwietnia, to trenowałyśmy na twardych kortach. Dopiero później sobie uświadomiłam, że w Bytomiu zagrać będzie trzeba na ziemi, a to wymagająca nawierzchnia dla organizmu. Ale skoro już się zdecydowałam, to zobaczymy co z tego wyjdzie.