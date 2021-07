Marta Manowska królową telewizji polskiej ZDJĘCIA Magda Gessler za prowadzącą "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" TVP

NOWE Andrzej Kraśnicki: Jestem ostatnią osobą, która będzie wywierała medalową presję na olimpijczykach

- Chciałbym słyszeć nasz hymn narodowy tak często, jak to tylko możliwe, ale ważne także jest to, żeby nasi reprezentanci dali z siebie po prostu 100 proc. Jeśli ktoś nie zdobędzie medalu, a pokona siebie i swoje rekordy życiowe, to także jest ogromna wartość - zaznaczył przed igrzyskami w Tokio prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.