Marvel Fresh. Nowa przygoda z uniwersum Marvela. Na początek porwie Was "Wojna Nieskończoności" [RECENZJA]

To dwa pierwsze tomy, na których okładce znajdujemy hasło Marvel Fresh, ale trzeba pamiętać, że tę historię poprzedziły trzy albumy przygód Strażników Galaktyki. Warto po nie sięgnąć, chcąc zanurzyć się we wszystkie wątki nowych "Wojen Nieskończoności". Za scenariusz albumów wydanych przez Egmont odpowiada Gerry Duggan. To twórca znany w Polsce głównie z serii o Deadpoolu.

"Marvel Fresh" jest już w Polsce. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów uniwersum Marvela, a tych nad Wisłą nie brakuje. Seria będzie wydawana przez Egmont w najbliższych miesiącach. To całkowity restart przygód Spider-Mana, X-Men czy Avengers. Z każdym resetem uniwersum fani wiążą określone nadzieje. Jak będziemy oceniać Marvel Fresh? Na razie przedsmak całego projektu poznaliśmy dzięki dwóm albumom "Wojen Nieskończoności".

"Wojny Nieskończoności" w ramach serii "Marvel Fresh" to bardzo dobry komiks. Nie nazwę go arcydziełem, bo za dużo w życiu przeczytałem i poznałem znacznie lepsze historie, ale Duggan nie musi mieć żadnych kompleksów. W obydwu albumach scenariusz jest na bardzo dobrym poziomie, a co najważniejsze narracja jest odpowiednio szybka, aby wciągać nas w wir wydarzeń, ale i utrzymana w takim tempie, że bez trudu możemy się w niej połapać i nie grozi nam zbłądzenie, co w przypadku potężnych crossoverów wcale nie jest rzadkością.

Świetne jest wprowadzenie do pierwszego z albumów, prezentujące postać Adama Warlocka i znakomicie nawiązujące do pierwszych "Wojen Nieskończoności". Co ważne, jak już zdradziłem w albumie występuje Adam Warlock, ale jest i Thanos. To dwie kluczowe postacie dla wcześniejszych "Wojen Nieskończoności", świetnie, że Duggan po nie sięga, ale mają one zupełnie inną rolę i znaczenie. To kolejny plus dla scenariusza Duggana.