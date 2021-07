Marvel Fresh: Venom [RECENZJA] W świecie ludzi i symbiontów trudno o normalne relacje, a samotność jest szczególnie dotkliwa

Marvel Fresh miał być wielkim wydarzeniem na polskim rynku wydawniczym i po lekturze pierwszych albumów można stwierdzić, że jest to ciekawe i świeża seria. Komiks "Venom" autorstwa uznanego scenarzysty Donny'ego Catesa, który czyta się z wielką przyjemnością. To album, w którym nawet na siłę nie ma się do czego przyczepić.

Cates znany jest z kreślenia mrocznych, psychologicznych historii. Bo mrok ma nie tylko budować napięcie i nadawać klimat wydarzeniom przedstawianym na kartach komiksu, ale ma być również niepowtarzalną okazją do zajrzenia w głąb głównego bohatera, w jego psychikę i mechanizm jego działań.

Cates w "Venomie" wykorzystuje swój talent w mistrzowski sposób. Historia jest interesująca, wciągająca, trochę patetyczna, ale nie ma w tym przesady, bo scenariusz jest lekki i zapewnia dobrą lekturę. Główny bohater poszukuje własnej tożsamości, ale musi się przy tym zmierzyć z problemami swojego nieodłącznego towarzysza. Symbiont zaczyna bowiem popadać w obłęd. Eddie Brock musi dowiedzieć się, kto lub co za tym stoi. Efektem jest konieczność walki z monstrum, które powstało przed narodzinami światła.