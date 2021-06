Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa 44:46. Kacper Woryna znów bohaterem częstochowian

Włókniarz wygrał w Zielonej Górze. Kacper Woryna bohaterem częstochowian

Eltrox Włókniarz Częstochowa pozostaje w walce o play-off. W bardzo ważnym meczu częstochowianie wygrali w Zielonej Górze 46:44 po dramatycznym meczu, który rozstrzygnął się w ostatnim biegu.

Już przed meczem było wiadomo, jak wielkie ma on znaczenie. Zielonogórzanie liczyli na zwycięstwo, które praktycznie zapewniłoby im utrzymanie w PGE Ekstralidze. Włókniarz musiał natomiast wygrać to spotkania, bo z terminarza jasno wynika, że drużyna Piotra Świderskiego w ostatnich pięciu kolejkach mogą sobie pozwolić na górą jedną porażkę, a przed nimi niezwykle trudny mecz we Wrocławiu.

To sprawiło, że od pierwszego biegu w Zielonej Górze trwała niezwykła walka. Włókniarz rozpoczął lepiej. Goście co prawda przegrali pierwszy bieg 2:4, ale w kolejnych trzech zwyciężali. Niezwykły był zwłaszcza wyścig trzeci, w którym po niesamowitej szarży zwyciężył Fredrik Lindgren.