Maryla Rodowicz doczeka się filmu o swoim życiu ZDJĘCIA Królowa polskich scen inspiracją. Telewiza Polska nakręci dokument

Maryla Rodowicz niebawem ze sceny trafi prosto do telewizji. Jej życie okazała się inspiracją do nakręcenia dokumentu przez Telewizję Polską. Premiera filmu "Maryla" ma mieć miejsce w Boże Narodzenie 2021. Maryla Rodowicz pojawiła się również w nowej edycji "The Voice Senior" gdzie objęła stanowisko jurorki. Zobacz w galerii zdjęć, jak wygląda królowa polskich scen.