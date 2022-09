Marysia, razem z około 570 tysiącami uczniów ze Śląska zaczęła dziś nowy rok szkolny. Co zmieni się w edukacji w 2022/2023?

Według danych z kuratorium, w województwie śląskim 1 września naukę rozpocznie ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych różnych typów oraz ok. 170 tys. dzieci zostanie objętych wychowaniem przedszkolnym. Najwięcej uczniów, bo ok. 370 tys. - będzie uczyć się szkołach podstawowych, w tym 44 tys. rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. W szkołach ponadpodstawowych w tym roku naukę w klasach I rozpocznie ok. 57 tys. uczniów. Ze względu na wielkość miasta, oczywistym jest, że najwięcej uczniów rozpocznie naukę w katowickich szkołach.

- Do rozpoczęcia roku szkolnego przygotowały się 1643 przedszkola i 60 innych form wychowania przedszkolnego, 1463 szkoły podstawowe, 945 szkół ponadpodstawowych i 272 szkoły policealne oraz szkoły artystyczne. Prócz tego, w woj. śląskim funkcjonuje również 960 różnego rodzaju placówek – informuje Anna Kij Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji.