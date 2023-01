Masakra w Częstochowie. Poszukiwany za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Czy ktoś wie, gdzie przebywa?

Masakra w Częstochowie

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 24 czerwca 2022 roku w Częstochowie na placu Orląt Lwowskich w dzielnicy Raków. 49-letni mieszkaniec Częstochowy został napadnięty i uderzony ciężkim przedmiotem w głowę. Mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie trwała długa walka o jego życie. Niestety obrażenia okazały się zbyt rozległe i nie udało się go uratować. 49-latek zmarł po kilku godzinach.