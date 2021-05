Maseczki w pociągach są obowiązkowe. Nie każdy o tym pamięta. Czy kontrolerzy zwracają uwagę osobom bez maseczek?

W pociągach trzeba nosić maseczkę. Wielu ludzi lekceważy ten przepis

W pociągach i autobusie lub pociągu należy zasłaniać usta i nos. To proste i oczywiste. Jednak nie dla wszystkich. Mimo tego, że od 15 maja zniesiony zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, to bez zmian pozostał obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach czy w kościele. To oznacza, że jadąc pociągiem podróżujący muszą mieć założoną - prawidłowo - maseczkę. Okazuje się, że nie zawsze tak jest.

W mailu do redakcji, nasz Czytelnik, informuje, że w pociągach Kolei Śląskich sporo osób lekceważy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Co więcej, wielu kontrolerów przestała zwracać uwagę takim osobom. Podróżni, którzy przestrzegają przepisów, nie rozumieją takiego podejścia osób, które powinny zwracać na takie rzeczy uwagę.