Masówki w śląskich kopalniach. Związki zawodowe: "Unia Europejska za wszelką cenę chce zniszczyć polskie kopalnie"

Masówki w śląskich kopalniach

Niepewny los czeka śląskie kopalnie, jeśli w życie wejdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące redukcji emisji metanu. Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 - 3 tony gazu na 1000 ton węgla, w tym koksowego. Polskie kopalnie emitują więcej - średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm - tylko w Polskiej Grupie Górniczej byłoby to ok. 1,5 mld zł rocznie.