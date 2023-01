Masz chorobowe? Zdrowiej, nie szalej, bo jesteś na oku. Lepiej bądź w domu, kiedy odwiedzi cię kontrola ZUS

Lepiej nie planować podwodnej sesji zdjęciowej, lotu na paralotni czy prowadzenia kursu tańca dla dorosłych, jeśli przebywa się na zwolnieniu lekarskim. Takie właśnie przypadki odkryli kontrolerzy ZUS na terenie województwa śląskiego i skończyły się niemiło, odebraniem zasiłku chorobowego.

W minionym roku o prawie 200 procent zwiększyła się liczba osób sprawdzonych, czy prawidłowo wykorzystują zwolnienia lekarskie. Wygląda na to, że w tym roku takich wizytacji będzie jeszcze więcej.

Przypadki bezczelnego wykorzystywania zwolnień lekarskich są nie są zbyt częste, chociaż potrafią zaskoczyć najbardziej doświadczonego pracownika ZUS.

Niezapomniana była sytuacja, gdy kontrola ZUS udała się do zakładu pogrzebowego, gdzie miał być chory pracujący na zwolnieniu. Kiedy jednak zorientował się, że nadchodzi inspekcja, szybko schował się do trumny. Niestety, zdradził go kaszel.