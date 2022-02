Masz piec, kominek, a może ogrzewanie elektryczne? Pamiętaj, że swoje źródło ciepła musisz zgłosić. Końcowy termin coraz bliżej

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji i jak to zrobić?

Deklarację o źródłach ogrzewania muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków zasilanych przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła, np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek, bojler elektryczny czy koza, to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie (co istotne, zgłosić należy także kominek bez funkcji c.o., który jest używany jedynie okazjonalnie). Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.