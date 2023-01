Masz zdjęcie przodka w śląskim stroju? Weź tę fotografię i przyjdź do Muzeum Górnośląskiego - wystawę zwiedzisz z biletem ulgowym

Wystawę „Skarby śląskiej szafy”, na której zgromadzono blisko 800 eksponatów, w większości wypełniają części garderoby tradycyjnego śląskiego ludowego stroju. Najmłodsi, w specjalnie przygotowanej dla nich przestrzeni wystawy, mają okazję, żeby pokolorować obrazki i ułożyć puzzle z motywami odnoszącymi się do eskpozycji.

Zwiedzający mają także możliwość ubrania jakli, kabotka, kiecki fortucha, merynki, purpurki czy czepca budy. Dla mężczyzn przygotowano bruclik, kamzelę, czy bizoki. Całość męskiego stroju dopełnia kapelusz kania. Dodatkową atrakcją są filmy edukacyjne poświęcone m.in. galandzie- nakryciu głowy panny młodej, śląskiemu strojowi codziennemu oraz tradycyjnym ubraniom zakładanym do ślubu.

Ta ekspozycja przywołuje wiele wspomnień, co słychać podczas zwiedzania. Często bowiem podczas oglądania zgromadzonych artefaktów można usłyszeć takie słowa „moja starka, mój starzik tyż nosili takie łoblecenie”. To skłoniło muzeum do organizacji akcji, podczas której będzie można wejść na wystawę z biletem ulgowym, a przepustką będzie zdjęcie przodka.