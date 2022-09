Mateusz Bieniek przed meczem z USA: Jesteśmy w stanie pokonać Amerykanów

We wtorek 6 września Nikola Grbić skończył 49 lat, Jak świętowaliście urodziny szkoleniowca?

Nie było świętowania, bo jest za blisko do meczu, żeby świętować. Odśpiewaliśmy trenerowi "Sto lat" i korzystając z okazji tą drogą jeszcze raz chciałem mu złożyć najserdeczniejsze życzenia zwycięstwa w czwartek nad USA. Teraz wszystkie nasze myśli są bowiem skupione na Stanach Zjednoczonych i zaczęliśmy już przygotowania do tego meczu.

Jak one wyglądają?

Poniedziałek po meczu z Tunezją mieliśmy luźniejszy. Byliśmy co prawda na hali, ale nie były to intensywny trening. We wtorek rano mieliśmy siłownię, a po południu zajęcia w hali już na większej intensywności. Moim zdaniem w ćwierćfinale w Gliwicach spotkają się dwa z trzech najlepszych zespołów w tych MŚ, więc będzie na pewno ciężko, ale dobrze wyglądamy w tym turnieju zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnie dlatego głęboko wierzę w to, że pokonamy Amerykanów.