Mateusz Morawiecki odwiedził Katowice oraz Tarnowskie Góry. Dziękował żołnierzom i złożył hołd poległym kolejarzom

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny w tym roku odwiedził województwo śląskie. W sobotę - 29 sierpnia - odwiedził on Katowice i Tarnowskie Góry.

Morawiecki w Katowicach spotkał się z żołnierzami

Po godzinie 15:30 prezes Rady Ministrów spotkał się w Katowicach z żołnierzami 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- Jesteśmy w trakcie świętowania 40-lecia Solidarności. Solidarność to nasz wielki wkład w pokojowy rozwój świata. To wielka myśl, wielka idea, która wypłynęła z Polski. To właśnie wy w trakcie epidemii o tej idei potrafiliście zaświadczyć - mówił premier.