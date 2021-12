Mateusz Morawiecki w Rudzie Śląskiej: Obwodnica N-S w Rudzie Śląskiej będzie ważnym połączeniem komunikacyjnym

Nowe obwodnice z rządowym dofinansowaniem

Wśród obwodnic, które zostaną wybudowane w naszym kraju znajduje się DW 925 w Rudzie Śląskiej – trasa N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli. Nasze miasto na jej przedłużenie otrzyma 100 mln zł. Łączna długość czterech odcinków północnej części trasy to prawie 5 km, a szacowana wartość inwestycji to 324 mln zł. Koncepcja trasy N-S w kierunku północnym zakłada budowę dwóch dwupasmowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni, czterech rond, drogi rowerowej oraz ciągów pieszych.