Mateusz Morawiecki w Zabrzu. Premier przedstawił pięć miast, które otrzymają wsparcie z funduszy norweskich

Z województwa śląskiego wsparcie otrzyma 5 miast: są to Żywiec, Rydułtowy, Cieszyn, Zabrze, Zawiercie. Wyniki w Zabrzu przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

- Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, jak również środki krajowe, o których nie możemy zapominać, to zestaw środków, które mają wspierać zrównoważony rozwój we wszystkich miastach i tworzyć nowe perspektywy rozwoju. Rozwój Polski lokalnej, wydobycie z niej piękna i potencjału rozwojowego to zadania na szczycie listy priorytetów polskiego rządu - mówi premier Mateusz Morawiecki.