Mateusz Murański. Mama zmarłego sportowca i aktora zabrała głos w sprawie jego śmierci. Co było przyczyną? Paweł Ćwikliński

Mama zmarłego Mateusza Murańskiego opublikowała na Facebooku wzruszający post. Ma dość pomówień i plotek na temat śmierci jej syna

Mateusz Murański zmarł dwa miesiące temu, co odbiło się szerokim echem wśród fanów freak fightów. Za życia miał m.in. okazję zagrać w nominowanym do Oscara „IO" Jerzego Skolimowskiego. Rodzice aktora co jakiś czas wyjawiają nowe fakty dotyczące syna - niedawno wyjaśnili przyczynę jego śmierci. W poruszającym poście facebookowym mama Murańskiego prosi internautów o okazanie szacunku.