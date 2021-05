Matura 2021 angielski - poziom podstawowy ARKUSZE + ROZWIĄZANIA TESTU

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

- Część pisemna egzaminu maturalnego zacznie się 4 maja i ostatni egzamin odbędzie się 20 maja. W tym roku, by zdać egzamin maturalny trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów z poziomu podstawowego, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranego przez zdającego. Zdający mogą przystąpić do zdawania przedmiotu dodatkowego z poziomu rozszerzonego, ale nie jest to obligatoryjnie narzucone. Mogą wybrać maksymalnie sześć przedmiotów na poziomie rozszerzonym - dodaje Urszula Okrajni, wicedyrektorka OKE w Jaworznie.

Egzamin maturalny 2021 odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza sesja rozpoczyna się o godzinie 9.00, a druga sesja o godzinie 14.00 każdego dnia. Matury odbędą się w szkołach, ale zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tego dokumentu przestrzegane muszą być zasady bezpieczeństwa.