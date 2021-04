Matura 2021. Przygotowania w katowickim III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Egzaminy maturalne w reżimie sanitarnym

- Matura odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym. Procedury wejścia do szkoły przekazaliśmy nauczycielom i uczniom za pomocą systemu Librus. Maturzyści do szkoły będą wchodzić 4 wejściami. Określone są dokładne ścieżki, którymi można się poruszać. Wyznaczone są też na korytarzach liniami odległości, by zachować między osobami 1,5 m odstępu. Wydzielone są do poruszania 2 klatki schodowe. W szkole maturzyści muszą mieć założoną maseczkę. Mogą je dopiero zdjąć, gdy zasiądą do ławek. W momencie oddawania egzaminy lub gdy będzie podchodzi do nich członek komisji egzaminacyjnej, trzeba ponownie założyć maseczkę - wyjaśnia procedury Katarzyna Piotrowska, dyrektorka III LO w Katowicach.