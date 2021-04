Matura 2021. Stres przed egzaminem? Psycholog Kamil Zieliński podpowiada jak oswoić stres. Pierwszy egzamin maturalny już 4 maja

Matura 2021: Przygotowania do egzaminu to nie łatwa sprawa. Matura mocno może nas zestresować. W tym roku dochodzą jeszcze wątpliwości związane z tym, czy maturzysta poradzi sobie na egzaminie po nauce zdalnej. Stres nie jest jednak taki zły. Może nas nawet motywować. Jak sobie poradzić ze stresem przed maturą? Podpowiada psycholog Kamil Zieliński, ekspert WSB w Chorzowie.

Matura 2021. Jak poradzić sobie ze stresem? Pierwszy egzamin maturalny rozpocznie się 4 maja. Nic nie zapowiada tego, że termin matur w tym roku zostanie przesunięty. Maturzyści przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Maturze jak zwykle towarzyszy stres. Czasem stres nas paraliżuje, ale może nas tez motywować. Jak poradzić sobie ze stresem i stresować się mądrze? Podpowiada psycholog Kamil Zieliński, ekspert Wyższej Szkoły Biznesu w Chorzowie. Jak więc sobie poradzić z naszymi emocjami przed maturą i w jej trakcie?

Kamil Zieliński:Najważniejsze jest to, by pamiętać, że robimy to dla siebie. Po to, żeby sprawdzić, jak nam pójdzie. Nie dla rodziców, nauczycieli czy znajomych. Do matury przygotowujemy się od początku szkoły, od tego pierwszego przyjemnego dnia w klasie z malutkimi krzesełkami i niskimi ławkami. To kawał czasu! A stres? Pewnie będzie! Należy pamiętać, że ciało daje nam w ten sposób sygnał, że dzieje się coś ważnego. Postarajcie się więc znaleźć w tym momencie coś, co jest dla Was ekscytujące.

Idąc na szczyt nie ma co narzekać, że jest pod górkę. Lepiej cieszyć się wspaniałymi widokami i świadomością, że każda przebyta trudność przybliża Cię do celu. Po czym możemy poznać, że się stresujemy?

Kamil Zieliński: Często pytam moich studentów i osoby, które szkolę o to, jak odczuwają stres. Okazuje się, że te odczucia są skrajnie różne. Część zajada stres, inni mają blokadę, jedni się czerwienią, inni bledną. To nie jest jednorodne zjawisko. Natomiast negatywne działanie stresu możemy zauważyć wtedy, gdy aktywna jest niewłaściwa dla sytuacji reakcja stresowa. Najlepszym tego przykładem jest egzamin na prawo jazdy i drżąca noga na sprzęgle. Może to świadczyć o reakcji „na zagrożenie”, podczas której ciało pompuje masę energii w nogi, żebyśmy mogli „w razie czego” uciec przed zagrożeniem. A przecież na egzaminie bardziej nam to przeszkadza niż pomaga. Pomocna byłaby reakcja na wyzwanie, która podpowiadałaby nam: „Daj z siebie wszystko i zdaj najlepiej jak potrafisz”!

Czyli stres może mieć na nas pozytywny wpływ, trzeba na niego tylko odpowiednio zareagować?

W książce Kelly McGonigal pod tytułem „Siła stresu” możemy dowiedzieć się, że mamy pięć takich reakcji. Pierwsza z nich to reakcja „na zagrożenie”. Pojawia się wtedy, gdy bezpośrednio coś lub ktoś zagraża naszemu zdrowiu i życiu, lub gdy trzeba kogoś ratować z takich opresji. Całe szczęście wtedy na reakcje naszego nie mamy zbyt dużego wpływu i lepiej, aby tak pozostało. Druga to reakcja na wyzwanie. Od pierwszej różni ją przede wszystkim nasza interpretacja – nie jest dla nas zagrożeniem, a swego rodzaju sprawdzianem. To reakcja wyjątkowo przydatna na maturze. Dzięki niej dużo lepiej nam się myśli, możemy się bardziej skupić, mamy też większą motywację do osiągania lepszych rezultatów.

A kolejne reakcje?

Trzecia reakcja to reakcja pobudzenia i przyjemności – jest to istny koktajl endorfin, adrenaliny, testosteronu i dopaminy. To wszystko pobudza nas do działania i sprawia, że stajemy się silniejsi i bardziej pewni siebie. Nie ma się więc co dziwić, że czasem stresujemy się dla przyjemności – np. oglądając horrory czy uprawiając sporty ekstremalne.

Czwarta reakcja stresowa to reakcja opieki i przyjaźni. Kiedy się pojawia, zalewa nas oksytocyna. To tzw. hormon przytulania i motywuje on nas do wzmacniania więzi z innymi ludźmi, zwiększa naszą chęć bycia blisko, gotowość do ufania i pomagania ludziom, a także wzmacnia empatię i wspomaga intuicję. I została nam ostatnia reakcja - piąta.

Ostatnia, piąta reakcja to nauka i rozwój. Po trudnej sytuacji analizujemy i wyciągamy wnioski na przyszłość zwyczajnie przybywa nam połączeń nerwowych w mózgu, a dzięki temu stajemy się mądrzejsi życiowo.