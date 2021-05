Matura 2021 w I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Egzamin z języka angielskiego to już mniejszy stres niż wcześniej

Ta dąbrowska szkoła, podobnie jak inne, musiała przygotować się do organizacji matur w szczególnych warunkach. To już drugi rok, kiedy trzeba wtedy zachowywać szczególne środki ostrożności, zapewnić odpowiednio wiele sal, odpowiednią przestrzeń, tak by uczniowie się ze sobą nie stykali przez dłuższy czas.

- W naszej szkole do egzaminu dojrzałości w tym roku przystąpiło ponad 150 uczniów, a to faktycznie wymaga dobrej organizacji. Mam nadzieję, że wszystko odpowiednio przygotowaliśmy. Mieliśmy już pewne doświadczenia sprzed roku, tak więc teraz znów trzeba było zastosować się do aktualnego reżimu sanitarnego. Tak więc uczniowie między innymi wchodzą do szkoły trzema różnymi wejściami a pierwsza grupa pojawia się w salach już o godzinie 7.45 – mówi Joanna Kańska, zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.