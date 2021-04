Matura 2021 w reżimie sanitarnym. Oto terminy i nowe zasady egzaminów maturalnych. Bez matury ustnej i obowiązkowego przedmiotu dodatkowego

Matura 2021 odbędzie się ponownie w reżimie sanitarnym. Nic nie wskazuje na to, że tegoroczne egzaminy maturalne odbędą się w późniejszym terminie. Łącznie w województwie śląskim do matury w maju ma podejść ponad 31 tysięcy tegorocznych absolwentów. Matura, ze względu na trwająca pandemię koronawirusa, odbędzie się z zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Pierwszy egzamin rozpocznie się 4 maja.

Matura 2021: egzaminy odbędą się w maju W województwie śląskim do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym podejdzie około 31 tys. 500 tegorocznych absolwentów z województwa śląskiego. Maturzyści przygotowują się do egzaminów w domu. Cały czas odbywają się lekcje zdalne. W tym roku matura ma odbyć się planowo - w maju. Początek egzaminów dojrzałości już 4 maja. Oczywiście egzaminy będą musiały zostać przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Czy termin matur nie będzie przesunięty? Przypomnijmy, że w 2020 roku z powodu epidemii koronawirusa matura została przesunięta z maja na czerwiec. Sesja główna w zeszłym roku odbyła się w terminie 8-29 czerwca.

- Na razie nie widać powodów, dla których mielibyśmy zmieniać termin. Próbne matury i egzaminy ósmoklasisty pokazały, że w bezpieczny sposób można te egzaminy przeprowadzić - mówił w kwietniu Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauk w Radiu ZET.

W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku wynika, że pisemne egzaminy maturalne w 2021 roku odbędą się w dniach 4-20 maja. Termin dodatkowy matury to czerwiec, a termin poprawkowy – sierpień 2021 r.

- Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w 2021 roku na egzaminie maturalnym nie jest obowiązkowa część ustna oraz zdawanie egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego z przedmiotu dodatkowego, tak jak to miało miejscu w ubiegłym roku i latach poprzednich. Część ustną zdają tylko ci absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego. Część ustna ma odbyć się od 19 do 21 maja - wyjaśnia Urszula Okrajni, wicedyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

- Część pisemna egzaminu maturalnego zacznie się 4 maja i ostatni egzamin odbędzie się 20 maja. W tym roku, by zdać egzamin maturalny trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów z poziomu podstawowego, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranego przez zdającego. Zdający mogą przystąpić do zdawania przedmiotu dodatkowego z poziomu rozszerzonego, ale nie jest to obligatoryjnie narzucone. Mogą wybrać maksymalnie sześć przedmiotów na poziomie rozszerzonym - dodaje Urszula Okrajni, wicedyrektorka OKE w Jaworznie.

Egzamin maturalny 2021 odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza sesja rozpoczyna się o godzinie 9.00, a druga sesja o godzinie 14.00 każdego dnia. Matury odbędą się w szkołach, ale zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tego dokumentu przestrzegane muszą być zasady bezpieczeństwa. Matura ponownie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Matura 2021 w reżimie sanitarnym: zachowana w sali odległość co najmniej 1,5 m odstępu pomiędzy ławkami,

zdający i obsługa wchodząc do budynku muszą mieć zasłonięte usta i nos,

przy wejściu do szkół i do sal muszą być środki do dezynfekcji,

uczniowie czekając na wejście do sali muszą przestrzegać dystansu społecznego,

na egzamin zdający przynoszą swoje przybory m.in. długopis, linijkę,

zdający nie muszą mieć maseczki, gdy już rozpoczną pisanie egzaminu, ale gdy zdający oddają pracę to i maturzysta i członek komisji, który odbiera egzamin muszą mieć założone maseczki

Uczniowie mogą pisać egzamin też w mniejszych salach, nie tylko na sali gimnastycznej, by można zachować tę potrzebną odległość między ławkami. Dyrektor sali może też zdecydować, że jeżeli ma dużą grupę piszącą egzamin maturalny, może wpuszczać absolwentów innymi wejściami do szkoły bądź rozpocząć egzamin z przerwą z przesunięciem czasowym. To oznacza, że część osób wejście do sali przykładowo o godzinie 8.30, inna grupa o 8.45, a inna o godzinie 9.15.

- Wynik egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 5 lipca. Wtedy maturzyści poznają swoje wyniki - sprawdza Urszula Okrajni, wicedyrektorka OKE w Jaworznie. Dyrektorzy i członkowie komisji egzaminacyjnych są już przyzwyczajeni do przeprowadzania egzaminu w reżimie sanitarnym. Taka matura odbyła się już w zeszłym roku. W wielu szkołach przeprowadzono też w tym roku próbne egzaminy maturalne. Ponadto, w porównaniu do minionego roku, teraz wielu nauczycieli jest już przynajmniej po pierwszej dawce szczepionki przeciwko COVID-19, co trochę uspakaja nauczycieli.

Matura 2021. Podstawowe przedmioty: 4 maja, godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego (pp)

5 maja, godz. 9.00 - egzamin z matematyki (pp)

6 maja, godz. 9.00 - egzamin z języka angielskiego (pp) - zdający mogą wybrać inny język obcy nowożytny Zdalni maturzyści. Przygotowania online do matury 2021 Rząd wydłużył właśnie zdalną naukę o kolejny tydzień. Nawet jeśli dzienny przyrost zakażeń wyhamuje i uczniowie wrócą do szkół w kwietniu, to nie będą to maturzyści, a najmłodsi podopieczni podstawówek. A to oznacza, że najstarsze roczniki liceów i techników nie wrócą do tradycyjnych lekcji już w ogóle. Dla nich rok szkolny kończy się w piątek 30 kwietnia. Z trzech lat liceum maturzyści połowę spędzili przed monitorami swoich komputerów. W swoich domach, zamiast szkolnych ławkach, są od 24 października minionego roku.