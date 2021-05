Matura 2021 w Sosnowcu. Maturzyści w Technikum nr 6 w CKZiU piszą dziś język polski. To drugi rocznik, który zdaje maturę w czasie pandemii

We wtorek, 4 maja, odwiedziliśmy Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich (CKZiU) w Sosnowcu. W tym roku do egzaminów maturalnych podchodzi tutaj 68 uczniów z 3 klas w zawodzie: technik logistyk (27 osób), technik elektryk (6 osób), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (26 osób) oraz technik analityk (9 osób). Ponadto egzamin będzie pisało aż 21 absolwentów z ubiegłych lat.

Rozpoczęły się egzaminy maturalne w Polsce. To już drugi roczników uczniów, którzy muszą zdawać maturę w trakcie pandemii koronawirusa. W tym roku odbyło się to jednak bez problemów z przesuwaniem terminów i stresem z tym związanym. Egzaminy rozpoczęły się po majówce, na której tegoroczni maturzyści mieli ostatnie chwili zarówno na odpoczynek, jak i na przypomnienie sobie materiału przed egzaminem.

W Technikum nr 6 egzamin odbywa się w 4 salach. Jest to sala gimnastyczna (50 osób), 2 mniejsze sale do 12 osób i jedna sala dla 3 osób z dostosowaniem. Wyjątek stanowi egzamin z matematyki, który odbędzie się w 5 salach ze względu na większą ilość zdających (absolwenci z lat ubiegłych).

- Ze względu na pandemię uczniowie zostali rozlokowani w kilku salach, ławki zostały ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był odstęp co najmniej 1,5 metra. Uczniowie będą wchodzić trzema wejściami (wejście główne i dwa wejścia ewakuacyjne). Wytyczone zostały zasady poruszania się po korytarzu i miejsca podczas czekania na wejście do sal, uruchomiono dodatkową szatnię, każda sala wyposażona jest w punkt dezynfekcji do rąk. Szkoła zadbała również o izolatorium - mówi Zbigniew Zalas, wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego.

To nie pierwszy raz, gdy uczniowie muszą pisać egzamin w takich warunkach. Już ubiegłoroczni maturzyści zdawali egzamin w pandemii, musieli dostosować się do dodatkowych zasad. Na podobnych zasadach prowadzona była tutaj matura próbna .

Oprócz matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego w Technikum nr 6 uczniowie zdawać będą na poziomie rozszerzonym język polski, matematykę, język angielski, biologię, chemię, wos oraz filozofię. Największym zainteresowaniem cieszy się tu język angielski, bo zdawać będzie go 32 osoby. Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie podejdzie tylko jedna osoba. Podobnie do egzaminu z filozofii. Co ciekawe, w przypadku tego egzaminu uczeń dopisał przedmiot na „ostatnią chwilę” przed możliwością zmian w deklaracji. To przedmiot, który nie jest nauczany w szkole.