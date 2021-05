Matura 2021 z języka angielskiego. Kiedy egzamin? Kiedy wyniki? Dla wielu absolwentów to ostatni egzamin maturalny

Matura z języka angielskiego 2021. Ostatnim przedmiotem obowiązkowym na egzaminie dojrzałości, po języku polskim i matematyce, dla tegorocznych maturzystów język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym. Większość absolwentów wybiera język angielski. Egzamin składa się z części pisemnej i słuchanej.

rozumienie ze słuchu

znajomość środków językowych

umiejętność napisania wypowiedzi językowej

matematyka – na poziomie podstawowym

język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej). W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

- Część pisemna egzaminu maturalnego zacznie się 4 maja i ostatni egzamin odbędzie się 20 maja. W tym roku, by zdać egzamin maturalny trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów z poziomu podstawowego, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranego przez zdającego. Zdający mogą przystąpić do zdawania przedmiotu dodatkowego z poziomu rozszerzonego, ale nie jest to obligatoryjnie narzucone. Mogą wybrać maksymalnie sześć przedmiotów na poziomie rozszerzonym - dodaje Urszula Okrajni, wicedyrektorka OKE w Jaworznie. Egzamin maturalny 2021 odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza sesja rozpoczyna się o godzinie 9.00, a druga sesja o godzinie 14.00 każdego dnia. Matury odbędą się w szkołach, ale zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tego dokumentu przestrzegane muszą być zasady bezpieczeństwa.

Matura w czasie epidemii koronawirusa. Egzaminy odbędą się w szkołach Wszystkie egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS. Tegoroczna matura odbędzie się stacjonarnie - w szkołach. Uczniowie nie będą musieli wykazywać negatywnego wyniki testu na obecność koronawirusa. Matura 2021 w reżimie sanitarnym: zachowana w sali odległość co najmniej 1,5 m odstępu pomiędzy ławkami,

zdający i obsługa wchodząc do budynku muszą mieć zasłonięte usta i nos,

przy wejściu do szkół i do sal muszą być środki do dezynfekcji,

uczniowie czekając na wejście do sali muszą przestrzegać dystansu społecznego,

na egzamin zdający przynoszą swoje przybory m.in. długopis, linijkę,

zdający nie muszą mieć maseczki, gdy już rozpoczną pisanie egzaminu, ale gdy zdający oddają pracę to i maturzysta i członek komisji, który odbiera egzamin muszą mieć założone maseczki

Uczniowie mogą pisać egzamin też w mniejszych salach, nie tylko na sali gimnastycznej, by można zachować tę potrzebną odległość między ławkami. Dyrektor sali może też zdecydować, że jeżeli ma dużą grupę piszącą egzamin maturalny, może wpuszczać absolwentów innymi wejściami do szkoły bądź rozpocząć egzamin z przerwą z przesunięciem czasowym. To oznacza, że część osób wejście do sali przykładowo o godzinie 8.30, inna grupa o 8.45, a inna o godzinie 9.15.

