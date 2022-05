Matura 2022: Egzamin z matmy to koszmar? Dla uczniów z Rybnika zdecydowanie nie!

Większość maturzystów podeszła do testu z optymizmem.

- Tutaj wystarczy trochę pomyśleć i zawsze się coś wyliczy - żartowali.

W IV LO im. Kopernika w Rybniku-Chwałowicach atmosfera przed egzaminami maturalnymi zawsze jest dobra. Nauczyciele i dyrekcja robią co mogą, by uczniowie poczuli się pewnie i bez niepotrzebnych nerwów podeszli do testu. Większość młodych ludzi do egzaminów dojrzałości przystąpiła z jasnymi planami na przyszłość. Wioletta Klimek, rybniczanka, myśli o studiach medycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Patrycja Zniszczoł kiedyś naoglądała się sporo seriali kryminalnych i myśli o kryminalistyce, a potem kto wie, być może także o służbie w policji. Marysia Kwiecień zastanawia się nad kosmetologia, a Klaudia Mika - chce być higienistką stomatologiczną.