Matura 2022 w Rybniku: Maturzyści z IV LO wyluzowani, uśmiechnięci. Obstawiają "Pana Tadeusza" lub "Dziady" Barbara Kubica-Kasperzec

Matura 2022 w Rybniku: Punktualnie o godzinie 9 w środę, w szkołach w całym regionie rozpoczęły się egzaminy maturalne. W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku do egzaminu przystąpiło ok. 90 uczniów. Dziś mierzą się z językiem polskim. Humory wszystkim dopisywały. - Co nam da, że się teraz będziemy denerwowali. Nerwy były, ale dwa dni temu - mówili nam. Co obstawiali? Romantyzm i "Pana Tadeusza".