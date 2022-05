Matura 2022: Wyciekły pytania z języka angielskiego na poziomie podstawowym? Sprawdzi to prokuratura. Jest zawiadomienie

Czy doszło do wycieku arkuszy z pytaniami egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym? Jeśli tak, to kto mógł być źródłem przecieku? Na pytanie odpowiedzieć będzie musiała prokuratura, do której dziś oficjalne zgłoszenie złożył szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Przypomnijmy, w piątek, 6 maja, punktualnie o godzinie 9, rozpoczął się pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tymczasem w sieci, w dniu egzaminu, już rano, około godziny 8 pojawiło się zdjęcie z tematem jednego z zadań maturalnych dotyczącego napisania posta (oczywiście po angielsku) na bloga. Post został usunięty, ale wywołał spore zamieszanie.