Matura jak egzamin na prawo jazdy? Baza pytań maturalnych spowoduje, że więcej uczniów zda maturę. Pomysł CKE na maturę w 2023

Matura zacznie wkrótce przypominać egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Istnieje pewna analogia. Centralna Komisja Egzaminacyjna pracuje nad zmianami, które mają przyczynić się do poprawy wyników matur. Jak wynika z danych w 2020 roku:

Rewolucyjną zmianą byłby fakt, że uczniowie znaliby część pytań. Podobna sytuacja ma miejsce na egzaminie na prawo jazdy, gdzie pula pytań teoretycznych jest jawna.

Podobnie byłoby na maturze - abiturienci mieliby dostęp do tzw. puli pytań jawnych. Szczególnie dotyczy to języka polskiego. Jak miałoby to zatem wyglądać w praktyce?