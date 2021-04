Matura z języka polskiego 2021. Pytania, terminy, zasady. Najważniejsze kwestie dotyczące matury z języka polskiego

- Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w 2021 roku na egzaminie maturalnym nie jest obowiązkowa część ustna oraz zdawanie egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego z przedmiotu dodatkowego, tak jak to miało miejscu w ubiegłym roku i latach poprzednich. Część ustną zdają tylko ci absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego. Część ustna ma odbyć się od 19 do 21 maja - wyjaśnia Urszula Okrajni, wicedyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Uczniowie mogą pisać egzamin też w mniejszych salach, nie tylko na sali gimnastycznej, by można zachować tę potrzebną odległość między ławkami. Dyrektor sali może też zdecydować, że jeżeli ma dużą grupę piszącą egzamin maturalny, może wpuszczać absolwentów innymi wejściami do szkoły bądź rozpocząć egzamin z przerwą z przesunięciem czasowym. To oznacza, że część osób wejście do sali przykładowo o godzinie 8.30, inna grupa o 8.45, a inna o godzinie 9.15.