Matura z matematyki 2021. Terminy, zasady, problemy egzaminu dojrzałości w dobie pandemii

Matura z matematyki 2021. Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta musi napisać egzamin dojrzałości z matematyki. Z królową nauk maturzyści zmierzą się w środę, 5 maja, w sesji porannej rozpoczynającej się o godzinie 9.00. Wielu uczniów podkreśla, że jest to najtrudniejszy egzamin w trakcie sesji maturalnej. Poznajmy terminy tegorocznych matur, zasady i najważniejsze kwestie maturalne.

Matura 2021. Terminy i obowiązkowe przedmioty W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja. Część pisemna odbędzie się od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Łącznie w Polsce do matury podejdzie 271 tysięcy tegorocznych absolwentów ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum. W województwie śląskim maturę będzie pisać około 31 tys. 500 tegorocznych absolwentów, a egzaminy zostaną przeprowadzone w 561 szkołach. Maturzyści z Śląska napiszą łącznie około 147 tys. 800. egzaminów dojrzałości. Przedmioty obowiązkowe na maturze 2021: język polski – na poziomie podstawowym

matematyka – na poziomie podstawowym

język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2021 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Matura z matematyki 2021. Co można wnieść na salę egzaminacyjną? Matura z matematyki - na poziomie podstawowym - jest obowiązkowa. Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych. W 2021 roku w arkuszu podstawowym z matematyki przygotowano 28 zadań zamkniętych oraz 7 zadań otwartych. Łącznie można uzyskać 45 punktów. Matura z matematyki (poziom podstawowy) odbędzie się w środę, 5 maja.

Na napisanie egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym tegoroczni absolwenci mają 170 minut. Na egzamin z matematyki maturzyści mogą wnieść: 2 czarne długopisy,

linijkę,

cyrkiel,

kalkulator prosty.

Szkoła zapewnia maturzystom wzory matematyczne. Maturzyści nie mogą wnieść na salę m.in. ołówka, a także komórki - nawet wyłączonej. Wniesienie na egzamin maturalny komórki od razu unieważnia ten egzamin.

Matura z matematyki na poziomie rozrządzonym jest nieobowiązkowa. Arkusz składa się z 15 zadań, a w tym 4 zadań krótkich oraz 11 zadań otwartych. Na napisanie matury z matematyki na poziomie rozszerzonym przewidziano 180 minut. Łącznie można tu uzyskać 50 punktów. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się we wtorek, 11 maja, w trakcie sesji porannej - o godzinie 9.00. Matura z matematyki składa się z: zadań zamkniętych,

zadań otwartych z krótką odpowiedzią,

zadań otwartych z rozszerzoną odpowiedzią. Matura w czasie epidemii koronawirusa. Egzaminy odbędą się w szkołach Wszystkie egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS. Tegoroczna matura odbędzie się stacjonarnie - w szkołach. Uczniowie nie będą musieli wykazywać negatywnego wyniki testu na obecność koronawirusa.

Matura 2021 w reżimie sanitarnym: zachowana w sali odległość co najmniej 1,5 m odstępu pomiędzy ławkami,

zdający i obsługa wchodząc do budynku muszą mieć zasłonięte usta i nos,

przy wejściu do szkół i do sal muszą być środki do dezynfekcji,

uczniowie czekając na wejście do sali muszą przestrzegać dystansu społecznego,

na egzamin zdający przynoszą swoje przybory m.in. długopis, linijkę,

zdający nie muszą mieć maseczki, gdy już rozpoczną pisanie egzaminu, ale gdy zdający oddają pracę to i maturzysta i członek komisji, który odbiera egzamin muszą mieć założone maseczki

Uczniowie mogą pisać egzamin też w mniejszych salach, nie tylko na sali gimnastycznej, by można zachować tę potrzebną odległość między ławkami. Dyrektor sali może też zdecydować, że jeżeli ma dużą grupę piszącą egzamin maturalny, może wpuszczać absolwentów innymi wejściami do szkoły bądź rozpocząć egzamin z przerwą z przesunięciem czasowym. To oznacza, że część osób wejście do sali przykładowo o godzinie 8.30, inna grupa o 8.45, a inna o godzinie 9.15.