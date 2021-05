Maturzyści przyszli do szkoły na złą godzinę. Dyrektor placówki się tłumaczy RTY

Waldemar Wylegalski

Do niecodziennej sytuacji doszło w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Zamiast na godzinę 9:00 kilku uczniów przyszło do szkoły na maturę o godzinie 13:30. Taką błędną porę na stronie internetowej podała sama szkoła. Jak przyznała dyrektor Krystyna Jędrzejczyk na łamach Onetu: "Nastąpił ludzki błąd". Co się stanie z poszkodowanymi uczniami?